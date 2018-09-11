Нацбанк Кыргызстана потратил почти $ 20 млн на стабилизацию курса

11 сентября 2018 10:28 (UTC+04:00)

В понедельник Национальный банк Кыргызстана реализовал 19 миллионов 650 тысяч долларов, сообщается на сайте ведомства, передает Sputnik Кыргызстан.

НБ КР проводит интервенции по разным причинам, в том числе для сглаживания колебаний курса валюты.

Курс в Кыргызстане плавающий, то есть формируется через спрос и предложение.

В прошлое воскресенье обменные пункты американскую валюту покупали по 68,54 сома, а продавали по 68,68. Затем курс начал расти, и уже 10 сентября покупка дошла 69,65 сома, а продажа до 69,9.

В августе американская валюта тоже дорожала. Тогда ее курс начал расти 9-го числа. К середине прошлого месяца он стал равен 69,7 сома, после чего пошел на снижение. Для удержания курса Нацбанк тогда реализовал более 19 миллионов долларов.

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