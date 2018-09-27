Кыргызстан присоединился к Глобальному договору о здравоохранении

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов от имени правительства Кыргызской Республики подписал Глобальный договор о достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 году. Об этом в четверг сообщает КирТАГ со ссылкой на пресс-службу правительства Кыргызстан.

Торжественная церемония подписания Глобального договора о достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 году состоялась в рамках проходящей в эти дни 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Здоровье нации – основа благосостояния государства. В этом контексте правительство Кыргызской Республики движется в одном направлении со всеми международными партнерами в области здравоохранения в целях достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 году в рамках Целей устойчивого развития", - сказал К. Боронов на церемонии подписания документа.

Как отмечается, участники Глобального договора будут стремиться осуществлять совместную деятельность в целях ускорения прогресса в достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения.

В настоящее время 62 страны, помимо международных организаций, являются участниками Договора о достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 году.

Необходимо отметить, что достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 году – одна из важнейших Целей устойчивого развития, включенных в Повестку дня в области развития на период после 2015 года, принятой Генеральной ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года.

Кыргызская Республика приняла на себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития и прилагает все усилия для их имплементации в национальные программы развития.

Проект Программы правительства КР по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы "Здоровый человек – процветающая страна" нацелен на достижение целей всеобщего охвата услугами здравоохранения к 2030 году.

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