В Кыргызстане начала работу осенняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ

В государственной резиденции "Ала-Арча" в городе Бишкек состоялось открытие осеннего заседания Парламентской Ассамблеи Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Об этом сообщает в среду КирТАГ со ссылкой на пресс-службу Жогорку Кенеша Кыргызстан.



На церемонии открытия участие принимают президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, председатель Парламентской Ассамблеи Георгий Церетели.

В международном мероприятии представлены более 150 парламентариев из 46 стран Европы, Азии и Северной Америки.

Отмечается, что 4 октября в гостинице "Дамас" пройдет парламентская конференция "Содействие диалогу в сфере безопасности в Центральной Азии и за её пределами". В ходе конференции состоятся две сессии "Борьба с новыми вызовами и угрозами в приграничных районах путем укрепления доверия и регионального сотрудничества" и "Средиземноморский форум: геополитика Центральной Азии и Средиземноморья: решение проблем миграции, торговли и окружающей среды".

5 октября планируется проведение конференции на тему "Содействие диалогу в сфере безопасности в Центральной Азии и за её пределами" в рамках которой состоится сессия "Расширение вовлечения граждан в создание сообществ безопасности".

Кроме этого, состоится посещение парламентариями выставки кыргызских изделий художественно-прикладного искусства и народного промысла.

Парламентская ассамблея ОБСЕ является форумом для парламентского диалога, направляет миссии по наблюдению за выборами и укрепляет международное сотрудничество в целях выполнения обязательств, касающихся политических вопросов, а также в областях безопасности, экономики, окружающей среды и прав человека.

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