В Кыргызстане создали комитет по развитию промышленности и предпринимательства

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об образовании комитета по развитию промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

Президент лично возглавил комитет. Заместителем стал Кубатбек Боронов. В составе — депутаты Жогорку Кенеша, члены правительства, представители Торгово-промышленной палаты, Международного делового совета, Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг и ассоциаций производителей Кыргызстана.

Основные задачи комитета — выработка рекомендаций по вопросам развития промышленности и предпринимательства, а также повышение инвестиционной привлекательности Кыргызстана.

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