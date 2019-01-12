В Кыргызстане разработали образцы водительских удостоверений нового поколения

Государственная регистрационная служба Кыргызстана разработала технические спецификации, эскизы и схематические изображения водительских удостоверений и специальной бланочной продукции для регистрации транспортных средств и водительского состава нового поколения. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

По ее данным, накануне Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу внедрения новых образцов водительских удостоверений и специальной бланочной продукции для регистрации транспортных средств и водительского состава. Новые права будут соответствовать международным требованиям идентификации личности водителя.

Новый образец с учетом международного опыта представят с улучшенным дизайном и многочисленными защитными элементами.

Водительские удостоверения будут изготавливать из высокопрочного пластика, который сложно подделать. Это четвертое поколение водительских удостоверений в Кыргызстане. Планируемый срок действия — 10 лет. Кроме того, ожидается введение новых свидетельств о регистрации транспортных средств в виде пластиковых карт.

«Нынешние удостоверения водителей будут действительными до истечения срока, менять будем на добровольной основе. Персонификация водительских удостоверений и специальной бланочной продукции перейдет от частной компании в государственное учреждение. Благодаря этому цена снизится на 40-50 процентов. Премьер-министр поручил ускорить подготовку к началу выдачи водительских удостоверений нового образца и уделить особое внимание вопросам создания удобных для граждан условий», — подчеркнули в кабмине.

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