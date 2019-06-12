В Бишкеке состоится XII заседание Молодежного совета ШОС

В городе Бишкек 13 июня в рамках председательства Кыргызстана в Молодежном совете ШОС состоится XII заседание Молодежного совета ШОС, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

В повестке дня мероприятия планируется обсуждение вопросов взаимодействия в рамках организации, а также определение приоритетов в дальнейшем развитии и планов на 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодёжи, физкультуры и спорта КР.

В предстоящем заседании примут участие представители Молодежного совета ШОС Казахстана, КНР, России, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана, Кыргызстана, Монголии и Азербайджана. В этот день также ожидается совместное обращение молодежного совета ШОС к главам государств и обсуждение вопроса о присоединении Пакистана к Молодежному совету ШОС.

Отметим, что заседание молодежного совета ШОС состоится с участием генерального секретаря ШОС Владимира Норова.

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