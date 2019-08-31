Жээнбеков призвал кыргызстанцев взять курс на будущее, стерев понятие «север-юг»

31 августа 2019 10:00 (UTC+04:00)

«Нам нужно взять курс на будущее, стерев понятие «север-юг» не только из памяти, но и в сердце каждого из нас», - сказал президент КР Сооронбай Жээнбеков в ходе своего выступления на площади Ала-Тоо по случаю празднования Дня независимости Кыргызстана, сообщает Trend со ссылrой на Kabar.kg.

По его словам, для того чтобы развиваться и процветать нужно укреплять национальное единство, согласие, ставить во главу угла судьбу страны, судьбу народа, беречь как зеницу ока мир на кыргызской земле.

«Мы обязаны быть конкурентоспособными на мировом рынке и, как единый народ, оставить потомкам развитую страну. Для этого нам нужно взять курс на будущее, стерев понятие «север-юг» не только из памяти, но и в сердце каждого из нас. Наш великий современник Чынгыз Айтматов отмечал, что север и юг нашей страны – как два крыла птицы. И только взмахивая ими в унисон мы сможем добиться достойных результатов», - отметил он.

Миссия и ответственность кыргызского народа, по словам главы государства, это объединение вокруг себя всех национальностей в стране и сохранение единства всего народа. «Мы не должны забывать, что являемся потомками народа с тысячелетней историей, сумевшего достойно пережить многие испытания судьбы. И будем свято хранить и беречь национальное достояние, нашу честь и совесть», - сказал Жээнбеков.

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