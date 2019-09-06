На ТЭЦ Бишкека произошла авария, пострадали два электрослесаря

6 сентября 2019 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-На ТЭЦ Бишкека произошла авария, пострадали два электрослесаря, сообщает Trend со ссылкой на агентство «Кабар» который сослася на ОАО «Электрические станции».

Уточняется, что временное отключение одной турбины произошло сегодня, 6 сентября.

«В результате легкий ожог получили два электрослесаря. Они в больнице под особым контролем, состояние стабильное. Турбина же введена в работу, ограничений нет», - сообщили в акционерном обществе.

Причина аварии будет озвучена только после работы комиссии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьер Кыргызстана поручил усилить меры по совершенствованию системы госзакупок
Бизнес 15:24
Правительство проводит Национальную кампанию по документированию детей
Бизнес 14:22
В Кыргызском Оше бизнес-сообщество и мэрия подписали резолюцию по улучшению города
Бизнес 13:13
Состоялось очередное заседание Госкомиссии по изучению событий в селе Кой-Таш 7-8 августа
Бизнес 12:16
В Кыргызстане разрабатывается Кодекс о местном самоуправлении
Бизнес 11:21
Корейские эксперты намерены сотрудничать с эпидемиологической службой Кыргызстана
Бизнес 10:28
Лента новостей
ЕС призывает Иран вернулся к соблюдению своих обязательств в рамках ядерного соглашения
Иран 17:10
В центральной турецкой провинции будет построена новая железная дорога
Турция 17:03
Юрист: Коммуникация по освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева должна быть завершена до конца года (Эксклюзив)
Политика 16:59
Швейцария внимательно следит за социальными реформами в Азербайджане - посол
Общество 16:50
Али Ахмедов: Отдавать кровь нуждающимся всегда считалось одним из самых благородных поступков
Политика 16:40
Российская корпорация планирует инвестировать $100 млн в Узбекистан (Эксклюзив)
Бизнес 16:37
“Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
Бизнес 16:37
Азербайджан стал для Европы связующим узлом транзитных авиационных потоков (ФОТО)
Экономика 16:32
В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры
Общество 16:29