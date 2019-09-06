БАКУ/Trend/-На ТЭЦ Бишкека произошла авария, пострадали два электрослесаря, сообщает Trend со ссылкой на агентство «Кабар» который сослася на ОАО «Электрические станции».

Уточняется, что временное отключение одной турбины произошло сегодня, 6 сентября.

«В результате легкий ожог получили два электрослесаря. Они в больнице под особым контролем, состояние стабильное. Турбина же введена в работу, ограничений нет», - сообщили в акционерном обществе.

Причина аварии будет озвучена только после работы комиссии.

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