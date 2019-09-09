В Бишкеке пройдет международный полумарафон – победители получат 100 тыс. сомов

9 сентября 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Общий призовой фонд бишкекского международного полумарафона, который состоится 22 сентября, составит 504 тыс. сомов, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Мероприятие стартует в девять утра у физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром» по улице Жайыл Батыра.

Будут представлены три дистанции: 21 км (от 18 лет), 10 км (от 14 лет) и 3 км, на последнюю допускаются и дети. Люди, имеющие инвалидность различных групп, могут заявить себя в категории ЛОВЗ, без участия в абсолютном зачете.

В забегах на 21 и 10 км бегунам представиться возможность заработать, на финише 3000 метров спортсмены получат пакет участника, медаль и сертификат.

Победителям полумарафона предусмотрено 100 тыс. сомов, за второе место – 70 тыс., третье – 50 тыс. На дистанции 10 000 метров золотому призеру вручат 15 тыс. сомов, серебряному – 10 тыс., бронзовому – 7 тыс.

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