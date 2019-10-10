Президент и глава МИД Кыргызстана примут участие в саммите Тюркского совета в Баку

10 октября 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и министр иностранных дел страны Чингиз Айдарбеков посетят столицу Азербайджана Баку для участия в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) 14-15 октября.

Об этом сообщили в четверг Trend в посольстве Кыргызстана в Азербайджане.

Отметим, что на саммите планируются обсудить вопросы создания Торгово-промышленной палаты и Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был создан в 2009 году, как межправительственная организация главной целью которой, является содействие всестороннему сотрудничеству между тюркоязычными государствами. Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване (Азербайджан).

Четыре страны-учредителя - Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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