Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по климату

12 ноября 2019 11:41 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации Парижского соглашения ООН об изменении климата. Как передает Trend, об этом сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон Кыргызской Республики "О ратификации Парижского соглашения по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, подписанного 12 декабря 2015 года в городе Париж", - заявили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Жээнбеков, выступая на форуме, посвященном 75-летию МИД республики, отдельно остановился на проблемах изменения климата в мире. Глава государства отметил, что Кыргызстан активно принимает участие в деятельности мирового сообщества по предотвращению глобальных экологических угроз.

"Климатические изменения остро ощущаются в нашей горной стране. Изменение климата влияет на ледники, водные ресурсы, может привести к увеличению количества природных катаклизмов, стихийных бедствий. Кыргызстан воспринимает изменение климата как серьезную угрозу для экосистемы и людей", - цитирует президента его пресс-служба.

Также Жээнбеков рассказал, что у республики есть потенциал для перехода на экологически чистую электроэнергию и способность обеспечить потребности стран Центральной Азии, Афганистана и Пакистана в гидроэнергии. "Это внесет вклад в уменьшение глобального потепления климата. Особо подчеркну, что в глобальном масштабе это соглашение является весьма важным и необходимым", - заявил президент.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Афганистана заявили о разгроме ИГ на территории страны
Другие страны 10 ноября 17:49
В Афганистане ликвидировали командира талибов, убившего местных судей
Другие страны 10 ноября 11:20
Экспорт Пакистана в Узбекистан вырос почти в 3 раза
Бизнес 8 ноября 15:34
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
Кыргызстан 8 ноября 13:30
Власти США пообещали выплатить до $10 млн за помощь в поимке двух главарей "Аль-Каиды"
Другие страны 8 ноября 04:02
В Катаре начались переговоры талибов и спецпредставителя США по Афганистану
США 7 ноября 20:40
Лента новостей
Интерконнектор Греция-Болгария будет построен с опережением графика
Энергетика 12:08
Мазахир Панахов: Для наблюдения за муниципальными выборами в Азербайджане приглашения направлены 15 странам
Политика 12:02
В Казахстане увеличены объемы добычи урана
Энергетика 12:01
Доля в АЧГ снизит средние операционные расходы MOL
Энергетика 11:53
Переговорный процесс по Карабаху не может вестись при составе участников, неприемлемом для Баку - политолог
Политика 11:47
Председатель комитета парламента Азербайджана примет участие в заседаниях ПАСЕ
Политика 11:38
Представитель Синявской рассказал о ее самочувствии
Общество 11:35
Иран запустил завод по производству серной кислоты
Экономика 11:31
ЦБА провел тренинг по корпоративному управлению
Финансы 11:28