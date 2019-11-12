Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по климату

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации Парижского соглашения ООН об изменении климата. Как передает Trend, об этом сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон Кыргызской Республики "О ратификации Парижского соглашения по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, подписанного 12 декабря 2015 года в городе Париж", - заявили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Жээнбеков, выступая на форуме, посвященном 75-летию МИД республики, отдельно остановился на проблемах изменения климата в мире. Глава государства отметил, что Кыргызстан активно принимает участие в деятельности мирового сообщества по предотвращению глобальных экологических угроз.

"Климатические изменения остро ощущаются в нашей горной стране. Изменение климата влияет на ледники, водные ресурсы, может привести к увеличению количества природных катаклизмов, стихийных бедствий. Кыргызстан воспринимает изменение климата как серьезную угрозу для экосистемы и людей", - цитирует президента его пресс-служба.

Также Жээнбеков рассказал, что у республики есть потенциал для перехода на экологически чистую электроэнергию и способность обеспечить потребности стран Центральной Азии, Афганистана и Пакистана в гидроэнергии. "Это внесет вклад в уменьшение глобального потепления климата. Особо подчеркну, что в глобальном масштабе это соглашение является весьма важным и необходимым", - заявил президент.

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