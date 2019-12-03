Пилотам, посадившим борт №1 в непогоду в Бишкеке, подарили пирог

3 декабря 2019 08:55 (UTC+04:00)

Управделами президента вручило вишневый пирог пилотам, посадившим в Бишкеке в плохую погоду борт номер 1 с президентом России, сообщается в Instagram пресс-секретаря управделами Елены Крыловой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас родилась традиция - всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу, и просто хорошим людям, дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров упд (управделами) - вишневый пирог от кремлевского шефа", - написала она.

Крылова также отметила, что пилоты специального летного отряда "Россия", занимающегося перевозками первых лиц страны, "ювелирно посадили первый борт". "И то, что произошло со стороны обыденно и вроде ничего не случилось - только их заслуга и мастерство", - добавила она.

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