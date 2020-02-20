В Кыргызстане задержана преступная группа сбывающая поддельные доллары
Службы безопасности Кыргызстана заявили о задержание трех человек пытавшихся продать фальшивые доллары США в южном городе Джалал-Абад, передает Trend со ссылкой на Reuters.
Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности, было изъято 30 тысяч поддельных долларов.
Поддельные банкноты номиналом в 100 долларов были в куплены в соседней стране и незаконно переправлены через границу, говорится в сообщении.
В настоящее время проводится расследование с целью выявления других лиц вовлеченных в преступную цепочку.
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