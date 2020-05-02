В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано еще 13 подтвержденных фактов COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, на брифинге в Доме правительства сообщила начальник общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, из них в Ошской области - 1, городе Ош - 2, в Бишкеке - 3, в Джалал-Абадской области - 4, в Баткенской области - 2, в Нарынской области – 1. Всего за время вспышки зарегистрировано 769 фактов с подтвержденным COVID-19.

Акматова отметила, что за сутки из больниц выписаны 23 пациента с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. По ее словам, они выписаны из больниц в Бишкеке – 9, в г.Ош – 10, в Ошской области - 1, в Джалал-Абадской области – 2, в Нарынской области – 11.

«У всех у них повторные анализы показали отрицательные результаты. Всего по стране вылечились от COVID-19 527 граждан», - сообщила Акматова.

Отметим, что с начала коронавирусной инфекции в Кыргызстане восемь скончались.