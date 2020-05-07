В Кыргызстане выявлено 24 новых случая заболевания COVID-19

В Кыргызстане на 7 мая выявлено 24 новых подтвержденных случая COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев.

Из них в Бишкеке - 2, Чуйской области – 2, Ошской области – 3, Джалал-Абадской – 3 и Нарынской области – 12.

Всего с подтвержденными случаями COVID-19 зарегистрировано 895 человек. Двенадцать скончались.

По стране за сутки из больниц выписаны 23 пациента с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19.

По его словам, они выписаны из больниц в Бишкеке – 15, в Ош – 8.

«У всех у них повторные анализы показали отрицательные результаты. Всего по стране вылечились от COVID-19 637 граждан, они все отправлены по домам», - сообщил Усенбаев.