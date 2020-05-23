В Кыргызстане выявлено 15 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в Кыргызстане выявлено 15 новых подтвержденных случаев заболевания СOVID-19. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Из них в Бишкеке - 3, в Чуйской области – 1, в Ошской области – 1, в Джалал-Абадской области – 1, а также среди граждан, прибывших из Санкт-Петербурга, - 9.

Усенбаев уточнил, что 10 из 15 новых случаев - завезенные. Еще 3 - контактные, в отношении двух ведется лабораторное исследование.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 тыс. 365 случаев заболевания коронавирусом.

По его словам, по стране за сутки из больниц выписаны 8 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

«У всех у них повторные анализы показали отрицательные результаты. Всего по стране вылечились от COVID-19 957 граждан, они все отправлены по домам», - сообщил Усенбаев.