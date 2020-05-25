В Кыргызстане выявлено 30 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались два человека

В Кыргызстане выявлено 30 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, на брифинге в Доме правительства сообщил замминистра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев.

В Бишкеке – 9, в Оше - 3, в Ошской области - 1, в Джалал-Абадской области – 2, в Нарынской области -5, в Чуйской области - 1, в Баткенской области -1, а также среди прибывших из России – 8 случаев.

Всего в Кыргызстане выявлено 1 тыс. 433 случая заболевания коронавирусом.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса умерли два человека. По его словам, один из них экс-спикер Жогорку Кенеша Мукар Чолпонбаев. Он скончался в республиканской клинической больнице.

Еще один мужчина 67-ми лет умер в объединенной территориальной инфекционной больнице Жайылского района Чуйской области. Всего в Кыргызстане от коронавируса умерли 16 человек.

Также замминистра отметил, что всего 992 гражданина вылечились и выписались из больниц, в том числе 231 медработник.