В Кыргызстане за сутки выявлено еще 327 новых случаев COVID-19

Кыргызстан 4 июля 2020 08:33 (UTC+04:00)
В Кыргызстане за сутки выявлено еще 327 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане выявлено еще 327 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения страны Айнура Акматова, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По ее информации, за прошедшие сутки проведено 2 тыс. 780 лабораторных исследований. В результате выявлено 327 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего по республике количество подтвержденных случаев заболевания составило 7094.

«Все новые случаи выявлены внутри страны, случаев завоза нет. Среди новых случаев 185 мужчины, 142 женщины», - рассказала она.

Акматова отметила, что за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 59 человек, скончались 2. Всего по республике вылечились 2 тыс. 714, скончались 78 граждан.

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