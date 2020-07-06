В Кыргызстане за сутки выявлено еще 314 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Кыргызстане выявлено еще 314 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения страны Мадемин Каратаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его информации, в городе Бишкек выявлен 161 случай, Чуйская область - 25, г.Ош - 41, Ошская область - 26, Нарынская область - 15, Джалал-Абадская область - 15, Иссык-Кульская область - 21, Баткенская область - 10.

Всего по республике количество подтвержденных случаев заболевания составило 7691.

«Все новые случаи выявлены внутри страны, случаев завоза нет. Все они выявлены среди контактных лиц», - рассказал он.

Pа сутки от СOVID-19 выздоровел и выписался из стационаров 41 человек, скончались 4. Всего в Кыргызстане с выздоровлением выписано 2 тыс. 843 человека, скончались 92 человека.