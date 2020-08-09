В Кыргызстане будет проведена административно-территориальная реформа - президент

«Об административно-территориальной реформе в стране было много разговоров. Скоро она будет проведена. Мы к этому готовы», - подчеркнул президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, в очередном интервью радиостанции «Биринчи радио» Общественной телерадиовещательной корпорации, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как подчеркнул глава государства, по разным причинам эта реформа (АТР) не проводилась.

«После парламентских выборов мы приступим к этой реформе. В результате будут ликвидированы много дублирующих друг друга госструктур, будут изменения и сокращения. Это поможет государственной системе работать более эффективно, сократить бюрократию и позволит быстрее решать проблемы», — подчеркнул Жээнбеков.

Глава государства отметил необходимость проведения АТР.

«Мы все убедились в этом во время пандемии. Стало очевидно, что и частный сектор, и бизнес-сообщество, и государственные органы могут и должны изменить свою деятельность», - заключил президент.