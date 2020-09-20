В Кыргызстане за сутки зарегистрирован 81 новый случай COVID-19.

В Кыргызстане за сутки выявлен 81 новый случай COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Так, новые случаи за сутки зарегистрированы в Бишкеке – 10 случаев, в городе Ош – 2, в Чуйской области – 5, в Ошской области - 8, в Таласской области – 3, в Иссык-Кульской области – 14, в Джалал-Абадской области – 20, в Баткенской области – 19.

Так, по стране всего зарегистрировано 45 тыс. 416 случаев заражения.