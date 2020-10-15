Президент Кыргызстана ушел в отставку

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.