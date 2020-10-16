Выборы нового президента Кыргызстана состоятся ориентировочно 17 января

Досрочные президентские выборы в Кыргызстане могут состояться 17 января следующего года. Об этом ТАСС сообщила в пятницу председатель Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова, передает Trend.

"Досрочные президентские выборы назначает парламент", - сказала она. По словам главы ЦИК, выборы по закону должны быть проведены в трехмесячный срок после отставки главы государства. "Ориентировочно это 17 января", - отметила глава ЦИК.

По словам Шайлдабековой, повторные парламентские выборы, по действующему законодательству, проводятся в двухмесячный срок, дата назначается Центризбиркомом. "Ориентировочно мы на 20 декабря их планировали", - пояснила она.

Глава ЦИК также считает нецелесообразным совмещать проведение повторных парламентских и досрочных президентских выборов. "Считаю нецелесообразным их совмещать, поскольку у них различные сроки проведения. Повторные парламентские выборы должны состояться в двухмесячный срок, а досрочные президентские - в трехмесячный", - подчеркнула она.

ЦИК Кыргызстана 6 октября признал не состоявшимися парламентские выборы в стране, которые прошли 4 октября.