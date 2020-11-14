ЦИК: 62 гражданина Кыргызстана подали заявления для участия в досрочных президентских выборах

В Кыргызстане всего по состоянию на 14 ноября 21:00 подали заявления для участия в досрочных президентских выборах 62 гражданина.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК страны, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Отметим, что сегодня последний день приема заявлений о выдвижении своей кандидатуры на должность президента КР.