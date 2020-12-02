В Бишкеке открылись кинотеатры и фудкорты

В Бишкеке с 1 декабря открылись кинотеатры и фудкорты. Объекты не работали больше полугода в связи с пандемией COVID19, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По словам руководства сетей кинотеатров и фудкортов, ущерб от простоя насчитывается миллионами сомов.

Не смотря на полное разрешение деятельности, выдвинуты определенные требования – это обязательное ношение масок, санитайзеры и рассадка людей в шахматном порядке. Также заполняемость как фудкортов, так и залов не должна превышать 50 %.

Если санправила будут игнорироваться, владельцев бизнеса оштрафуют и ограничат в работе.