В Бишкеке открылись кинотеатры и фудкорты
В Бишкеке с 1 декабря открылись кинотеатры и фудкорты. Объекты не работали больше полугода в связи с пандемией COVID19, передает Trend со ссылкой на Kabar.
По словам руководства сетей кинотеатров и фудкортов, ущерб от простоя насчитывается миллионами сомов.
Не смотря на полное разрешение деятельности, выдвинуты определенные требования – это обязательное ношение масок, санитайзеры и рассадка людей в шахматном порядке. Также заполняемость как фудкортов, так и залов не должна превышать 50 %.
Если санправила будут игнорироваться, владельцев бизнеса оштрафуют и ограничат в работе.
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