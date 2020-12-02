Посол Кыргызстана и секретарь сената Пакистана обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества

Посол Кыргызстана в Пакистане Эрик Бейшембиев встретился с федеральным секретарем Сената Пакистана Сайед Первез Аббасом, сообщает пресс-служба МИД страны, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В ходе беседы, стороны обсудили вопросы двустороннего межпарламентского сотрудничества и обменов визитами, а также проведения 10-11 декабря в городе Бишкек кыргызско-пакистанского бизнес форума и круглого стола «Переосмысление Шелкового пути: Кыргызстан и Пакистан в эпоху взаимосвязанности», организуемого посольством Кыргызстана в Пакистане совместно с Лахорским Центром по изучению мира.