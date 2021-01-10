Явка на выборах президента Кыргызстана после закрытия участков составила 38,63%

Более 38% избирателей приняли участие в выборах президента Киргизии к моменту закрытия избирательных участков на территории республики. Об этом в воскресенье заявила журналистам глава ЦИК республики Нуржан Шайдалбекова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Победу на выборах в первом туре, согласно ЦИК, одерживает Садыр Жапаров с результатом 79,25% по данным с 96,65% участков.

10 января в республике проходили досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране - президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Для победы в первом туре лидеру гонки достаточно было набрать более половины голосов. В ходе референдума парламентскую форму правления поддержали около 80% граждан. На прошлых выборах главы государства в Киргизии в 2017 году явка составила чуть менее 56%.

За ходом голосования следили более 300 международных наблюдателей из 40 государств и более 30 международных организаций. Самыми многочисленными были миссии от структур СНГ и ОБСЕ. Официальные итоги выборов и референдума, как ожидается, будут озвучены ЦИК в ближайшие дни.