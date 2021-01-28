Жапаров заявил, что Кыргызстан будет придерживаться многовекторности во внешней политике

Кыргызстан намерена придерживаться стратегии многовекторности во внешней политике. Об этом заявил в четверг в Бишкеке во время инаугурации новый президент республики Садыр Жапаров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем придерживаться многовекторности во внешней политике республики", - сказал он. По его словам, укрепление отношений со "стратегическими партнерами" Кыргызстан станет приоритетом для ее руководства на внешнеполитическом направлении. Жапаров также пообещал развивать сотрудничество с другими государствами, в том числе с Турцией и Китаем.