Жапаров заявил, что Кыргызстан будет придерживаться многовекторности во внешней политике
Кыргызстан намерена придерживаться стратегии многовекторности во внешней политике. Об этом заявил в четверг в Бишкеке во время инаугурации новый президент республики Садыр Жапаров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы будем придерживаться многовекторности во внешней политике республики", - сказал он. По его словам, укрепление отношений со "стратегическими партнерами" Кыргызстан станет приоритетом для ее руководства на внешнеполитическом направлении. Жапаров также пообещал развивать сотрудничество с другими государствами, в том числе с Турцией и Китаем.
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