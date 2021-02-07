Кыргызстан принял участие в вертуальной сессии ЮНИДО

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) организовала первую виртуальную сессию взаимного обучения по Программе странового партнерства (ПСП) для высокопоставленных представителей стран, где реализуются текущие ПСП и тех, кто интересуется моделью ПСП. Заседание было посвящено координации заинтересованных сторон, партнерству и мобилизации ресурсов, а также созданию промышленных парков как ключу к продвижению инклюзивного и устойчивого промышленного развития (ИУПР) в рамках ПСП. Об этом сообщили в представительстве ЮНИДО в Кыргызской Республике, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В ходе сессии Генеральный директор ЮНИДО Ли Юн подчеркнул, что «наиболее важными элементами модели ПСП являются сильное руководство со стороны правительства, сильный механизм координации с участием государственного и частного секторов, а также многостороннее партнерство; все это - императивы для продвижения ИУПР ». «На мой взгляд, возможность поделиться опытом, примерами и извлеченными уроками среди стран ПСП поможет повысить эффективность программ в будущем», - сказал Ли.

Семинар явился прямым ответом на желание государств-членов обмениваться опытом и учиться друг у друга в отношении подхода ПСП, что было дополнительно подчеркнуто в резолюции, принятой на восемнадцатой сессии Генеральной конференции ЮНИДО в ноябре 2019 года. В ней, в частности, приняли участие , представители постоянных представительств и правительств всех стран ПСП - Камбоджи, Кот-д'Ивуара, Эфиопии, Египта, Кыргызстана, Марокко, Перу, Руанды, Сенегала, Танзании и Замбии - с онлайн-аудиторией из 500 участников. Представители правительства из первых пилотных проектов ПСП, Эфиопии и Сенегала, рассказали о своем опыте и факторах успеха на этапе реализации, уделяя особое внимание флагманским проектам. Другим странам ПСП также было предложено поделиться своим опытом на конкретных примерах и пообщаться с участниками дискуссии.

Тека Гебрейесус, государственный министр торговли и промышленности Эфиопии, подчеркнул приверженность и решимость своего правительства институционализировать и актуализировать ПСП, его подход и уроки, извлеченные из него. Он сказал: «ПСП для Эфиопии была очень успешной. В своем стремлении построить индустриальную экономику правительство Эфиопии осознает незаменимую роль, которую партнеры, особенно ЮНИДО, могут сыграть в будущем в качестве банка технических ноу-хау и опыта в этом секторе ».

Представляя Сенегал, Адама Ндиайе из Министерства промышленного развития и малых и средних предприятий отметил, что ПСП создала механизм для государственно-частного диалога и помогло мобилизовать технических и финансовых партнеров для промышленных парков и особых экономических зон (СЭЗ), а именно посредством разработки технико-экономических обоснований. «ПСП - ускоритель процесса индустриализации. Это позволило Сенегалу иметь портфель проектов, включающих coздание 27 промышленных парков и СЭЗов, поскольку на каждом создаваемом агрополисе будет не менее четырех промышленных парков ».

Поделившись опытом Камбоджи, Чеа Кок Хонг из Министерства экономики и финансов обсудил некоторые проблемы и уроки, извлеченные при создании Сиануквиля, одной из крупнейших СЭЗ Камбоджи.

Представляя одну из новых стран ПСО, Египет, Абир Эль-Саади из Министерства торговли и промышленности отметил, что подход ПСП уникален, поскольку он следует общегосударственному подходу.

Точно так же Хуана Роса Ана Балькасар Суарес из министерства производства Перу подчеркнула согласованность ПСП с политикой национального развития, а также важный элемент межведомственной координации.

Кот-д'Ивуар добавил свою точку зрения, так как Эммануэль Тра Би из Министерства торговли и промышленности описал механизм координации ПСП и подчеркнул, что новый ПСП разрабатывается в соответствии с новым планом развития страны на 2021-2025 годы и новой Рамочной Программой сотрудничества ООН в области устойчивого развития на тот же период.

Мушума Муленга из правительства Замбии и Тауфик Мушарраф из правительства Марокко также взяли слово, чтобы дать представление о национальных приоритетах развития своих стран в связи с ПСП, а также о важности наличия плана действий в чрезвычайных ситуациях после пандемии COVID-19.

От Кыргызстана в сессии приняли участия заместитель министра энергетики и промышленности В. Исаева, заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации Б. Турсалиева, заместитель заведующего отделом промышленности и ТЭК Аппарата Правительства Р. Орозалиев, вице-президент ТПП Б. Мухамедзиев, представитель Посольства РФ в Кыргызстане Р.Аглиулин, представитель Торгпредства РФ в Кыргызстане А. Дунаевский, Исполнительный директор ОЮЛ «Кыргызско-российский деловой совет» Б. Дюшалиев, эксперты, представители научных и деловых кругов. Представители Кыргызстана получили ответы на возможности сотрудничества с ЮНИДО, в том числе в фармацевтическом кластере и создания агропромышленных парков по шерсти и коже.

Помимо представителей ПСП, эксперты ЮНИДО поделились своими мнениями и техническим опытом, в том числе по диагностике страны, ключевому компоненту развития ПСО и определению приоритетных секторов и областей. Организация будет способствовать проведению дополнительных курсов взаимного обучения в 2021 году и в последующий период, расширяя охват стран, тем и участников обмена опытом.

Справочно:

ЮНИДО - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, уполномоченное содействовать инклюзивному и устойчивому промышленному развитию (ИУПР).

ПСП – это флагманская программа ЮНИДО по поддержке стран в ускорении инклюзивного и устойчивого промышленного развития. Впервые введенный в 2014 году, его пилотная фаза охватила шесть стран во всех регионах мира: Эфиопию, Сенегал, Перу, Марокко, Камбоджу и Кыргызстан. За последние семь лет PCP зарекомендовал себя как эффективная структура для поддержки ИУПР и достижения ЦУР 9 за счет использования партнерских отношений и ресурсов для крупномасштабных промышленных проектов. Приверженность на высоком уровне и участие в ПСП на национальном уровне со стороны государств-членов подтверждают поддержку ПСП как новаторского работоспособного подхода, который помогает оказывать и масштабировать воздействие ИУПР на развитие. Посредством ПСП ЮНИДО оказывает техническую поддержку в развитии инфраструктуры и дополняет ее соответствующим анализом промышленной политики и технической поддержкой ввода в действие промышленных и экономических зон.Благодаря своему подходу к партнерству с участием многих заинтересованных сторон, ПСП имеет уникальные возможности для объединения правительств, финансовых институтов, агентств по развитию и деловых кругов. Вместе с другими заинтересованными сторонами мы можем поддержать восстановление приоритетных промышленных секторов в странах ПСП, а также внести свой вклад в национальные планы восстановления COVID-19 в государствах-членах ПСП.

Развитие инклюзивных и устойчивых индустриальных парков и экономических зон является важным компонентом реализации ПСП. Более сорока лет ЮНИДО принимает активное участие в планировании, проектировании и управлении индустриальными парками и экономическими зонами по всему миру. Индустриальные парки и экономические зоны в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах предоставляют институциональную основу, современные услуги, а также физическую и социальную инфраструктуру, которые могут быть недоступны в остальной части страны. Концентрация компаний может способствовать инновациям, технологическому обучению и экономическому росту.

В настоящее время ЮНИДО разрабатывает платформу устойчивых промышленных парков (SIPP) - инструмент управления цифровыми знаниями, который предоставит государствам-членам решения в области знаний о промышленных парках. Платформа будет доступна позже в этом году.