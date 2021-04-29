В Кыргызстане готовы принять законодательные меры для разрешения конфликта с Таджикистаном

Парламент Кыргызстана готов принять незамедлительные меры на законодательном уровне для разрешения конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом в четверг сообщила пресс-служба законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Депутаты выразили готовность принять незамедлительные меры для разрешения сложившейся ситуации в Баткенской области (пограничная с Таджикистаном область республики) на законодательном уровне. В ходе заседания обсуждался также вопрос оказания помощи соотечественникам, проживающим в приграничной зоне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.