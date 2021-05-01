Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить стрельбу и отвести войска

Главы Госкомитетов национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев и Таджикистана Саймумин Ятимов провели переговоры и выступили на пресс-конференции, передаёт Trend со ссылкой на Кабар.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что по итогам переговоров был принят протокол, состоящий из 4-х пунктов.

«Этот протокол в интересах двух стран. Наши народы переживают трудные времена. У нас произошла трагедия для двух стран. Нам было тяжело проводить работу, но, тем не менее, по поручению глав наших государств мы приняли решение о полном прекращении стрельбы и отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации. С сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нашими усилиями наступят мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах», - сказал Ташиев.

Глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов сказал, что во время переговоров состоялся плодотворный разговор, инициированный главами государств.

«То, что произошла трагедия на приграничных районах, никогда не должна повториться. Потому что на этом участке живут наши народы, они дружны, не имеют претензии между собой. Мы, политики, должны решать все вопросы и должны дать нашим народам возможность жить в традиционном мире и дружбе. Достигнуто принципиальное согласие по достижению мира и стабильности на кыргызско-таджикских землях. Я убежден, что мы сможем сделать это и в скорейшем времени решим, и наши народы как всегда будут жить в дружбе и взаимопонимании», - отметил он.