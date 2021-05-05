Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал новую Конституцию. Церемония подписания проходит в государственной резиденции «Ала-Арча», передает Trend со ссылкой на Kabar.

Отметим, что референдум по новой Конституции прошел 11 апреля 2021 года.

В результате «за» новую Конституцию проголосовало более 79% из числа граждан, участвовавших в голосовании.

Согласной новому Основному закону, в Кыргызстане изменилась форма правления из парламентской в президентскую.