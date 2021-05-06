Пострадавшим в Баткене восстанавливают паспорта, свидетельства о рождении, браке и смерти

Сотрудники территориальных подразделений Государственной регистрационной службы (ГРС) при Минюсте КР Баткенского и Лейлекского районов и города Сулукту продолжают работу по документированию граждан, пострадавших во время приграничного конфликта на кыргызко-таджикской границе. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Они работают в селах Кок-Таш, Максат и в Баткене. Также для оперативности на местах развернуты мобильные ЦОНы.

Отмечается, что уже принято 47 заявлений на изготовление паспорта ID-карт образца 2017 года гражданина КР, 7 заявлений о восстановлении свидетельства о смерти, 34 свидетельства о рождении и 10 свидетельств о браке.

Трое этнических кыргызов, проживающих в селе Максат Лейлекского района Баткенской области, обратились с ходатайством о приеме в гражданство Кыргызстана.

Кроме того, со стороны местных отделов ГУ «Унаа» в селе Максат ведутся работы по восстановлению документов водителей, уничтоженные или утерянные в ходе беспорядков. На стадии восстановления 12 водительских удостоверений и техпаспортов на авто.

Сотрудники Ошского и Баткенского территориальных подразделений министерства юстиции КР проводят бесплатные юридические консультации для пострадавших, находящиеся в пунктах временного проживания.