Глава ГКНБ Кыргызстана рассказал о ситуации на границе с Таджикистаном

1 100 гектаров приграничной земли на участке Унжу-Булак в Чон-Алайском районе считаются неописанными. Как передает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил на встрече с жителями района глава правительственной комиссии по вопросам границ, председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

По его словам, пришло время решить вопросы границ, которым до этого не уделяли внимания.

"1 100 гектаров земли считаются неописанными. Таджикистанцы основываются на картах 1924-го и 1989 годов. Но и мы считаем эту землю своей, поэтому она в категории неописанных. С нашей стороны есть пост, с их стороны тоже. В последнее время они пытаются освоить неописанные участки. Сегодня произошло то же самое", — сказал Ташиев.