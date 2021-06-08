Президент Кыргызстана сменил министра энергетики и промышленности

Доскул Бекмурзаев назначен министром энергетики и промышленности Кыргызстана. Соответствующий подписал президент КР Садыр Жапаров, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба президента, другим указом главы государства Кубанычбек Турдубаев освобожден от занимаемой должности министра энергетики и промышленности КР.

Новому министру энергетики и промышленности КР Доскулу Бекмырзаеву - 49 лет.

Родился в 1973 году в Таласской области, в с. Бала-Саруу Манасский р-н., кыргыз.