Cекретарь Совбеза КР и посол КНР обсудили вопросы обеспечения безопасности в регионе

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов сегодня, 10 июня, встретился с чрезвычайным и полномочным посолом Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Обсуждены вопросы развития кыргызско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и укрепления двустороннего сотрудничества, сообщили в администрации президента КР.

Состоялся обмен мнениями по социально-экономическому развитию в рамках межведомственного межрегионального механизма сотрудничества «Диалог по вопросам безопасности между Кыргызстаном и Китаем».

Также обсуждены вопросы в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, обеспечения безопасности в регионе.

Стороны выразили готовность к активному сотрудничеству для расширения всесторонних отношений между Китаем и Кыргызстаном.