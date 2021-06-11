Внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $2,1 млрд

Внешнеторговый оборот Кыргызстана в январе-апреле 2021 года составил 2,1 млрд долларов и по сравнению с январем-апрелем 2020 года увеличился на 13,9%. Об этом на пресс-конференции в Нацстаткоме сообщила завотделом сводных работ и распространения статинформации Чинара Турдубаева, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По ее данным, экспортные поставки снизились на 8,7%, составив 590,4 млн долларов. Импортные поступления, напротив, увеличились на 26,2%, составив 1 млрд 493,9 млн долларов.

Она также проинформировала, что снижение экспортных поставок в январе-апреле 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года обусловлено сокращением объемов экспорта бумаги и картона в 8,9 раза, трикотажной одежды и принадлежностей к ней - в 2,7 раза, фруктов и орехов - в 1,9 раза, золота - в 1,7 раза, оборудования и механических устройств - в 1,6 раза, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов - на 23,6%, тары пластмассовой – на 13,6%, овощей и корнеплодов - на 7,9%.