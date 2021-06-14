В Кыргызстане работают 12 тыс. предприятий, из них 94% малые предприятия

В январе-марте 2021 года на территории Кыргызстана действовало около 12 тыс. предприятий, из которых 94% приходилось на малые предприятия. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает Нацстатком.

По данным ведомства, при этом, почти 60% из числа действующих малых предприятий осуществляли свою деятельность в городе Бишкек.

По данным Единого государственного регистра статистических единиц, на 1 апреля 2021 года осуществляли деятельность около 423 тысяч индивидуальных предпринимателей, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на два процента больше.

В январе-марте 2021 года в малых и средних предприятиях было занято более 78 тыс. человек, что по сравнению с I кварталом прошлого года на 3% больше.

Объем валовой добавленной стоимости, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в январе-марте 2021 года сложился в размере 38,2 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 3 процента. При этом, ее доля в объеме ВВП оставалась неизменной.

Объем промышленного производства субъектов малого и среднего предпринимательства в январе-марте 2021 года сложился в размере 13,2 млрд сомов, что на 18% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом, их удельный вес в общем объеме промышленной продукции составил 18%.

Объем подрядных работ, выполненных субъектами малого и среднего предпринимательства, по сравнению с январем-мартом 2020 года увеличился на 40%.

Объем оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов субъектов малого и среднего предпринимательства в январе-марте 2021 года сложился в размере 79,4 млрд. сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возрос на 9%.

При этом, на долю оборота торговли малого и среднего предпринимательства в общем ее объеме по республике приходилось более 89%, основная доля которых (почти 48%) индивидуальные предприниматели.

В январе-марте 2021 года субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, произведено продукции на 15,2 млрд сомов или более половины общего ее объема по республике.