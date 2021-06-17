В Кыргызстане зарегистрирован антирекорд по COVID-19 с начала года

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в КР составил рекордные 787 случаев, с начала года, сообщает Trend со ссылкой на Кабар.

Так:

- в январе самое большое количество выявленных случаев за сутки было зарегистрировано 7 числа. За сутки выявлено 170 новых случаев COVID-19, выздоровело – 206 человек, два летальных исхода;

- в феврале самое большое количество выявленных случаев за сутки было зарегистрировано 3 числа. За сутки выявлено 116 новых случаев COVID-19, выздоровело – 130 человек, один летальный исход;

- в марте самое большое количество выявленных случаев за сутки было зарегистрировано 28 числа. За сутки выявлено 146 новых случаев COVID-19, выздоровело – 63 человека, один летальный исход;

- в апреле самое большое количество выявленных случаев за сутки было зарегистрировано 22 числа. За сутки выявлено 380 новых случаев COVID-19, выздоровело – 164 человека, пять летальных исходов;

- в мае самое большое количество выявленных случаев за сутки было зарегистрировано 1 числа. За сутки выявлено 477 новых случаев COVID-19, выздоровело – 270 человек, восемь летальных исходов;

На утро 17 июня 2021 года в Кыргызстане за сутки выявлено 787 новых случаев COVID-19, из них 711 лабораторно подтвержденные и 76 клинико-эпидемиологически.

В Бишкеке зарегистрировано 368 случаев, в Оше - 97, в Чуйской области 130, в Ошской области – 96, в Таласской области – 11, в Нарынской области – 2, в Иссык-Кульской области – 20, в Джалал-Абадской области – 38, в Баткенской области – 25.

За сутки выздоровело 365 пациентов: в Бишкеке – 194, в Оше - 17, в Чуйской области – 68, в Ошской области – 23, в Таласской области – 3, в Иссык-Кульской области – 23, в Джалал-Абадской области – 16, в Баткенской области – 16.

Скончались 4 человека.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Кыргызстане выявлено 112 тыс. 777 случаев, из них 66 тыс. 55 лабораторно подтвержденные, клинико-эпидемиологически – 46 тыс. 722. Выздоровело 103 тыс. 930 пациентов, скончались 1 тыс. 916 человек.

Напомним, что по данным министерства здравоохранения и социального развития КР, с начала пандемии в республике наблюдались 2 эпидемиологических подъема коронавирусной инфекции, в июле (количество зарегистрированных случаев за сутки составляло – 1600) и в ноябре (за сутки 606 новых случаев) месяцах 2020 года.

В свою очередь, в настоящее время, в стране наблюдается 3 вспышка заболеваемости, подъем которой зарегистрирован в апреле 2021 года.

Кроме того, ранее замглавы Минздрава Жалалидин Рахматуллаев сообщал, что за последние 7 дней показатель распространения репродуктивного числа (заразность) Rt составил 1,3.

Уточняется, что циркуляция зарегистрированных новых штаммов британский, южно-африканский, индийские может повлиять на рост заболеваемости среди населения при несоблюдении санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований, таких как:

- не соблюдение масочного режима, гигиены рук в общественных местах;

- несмотря на ограничение, продолжается проведение культурно-массовых и торжественных мероприятий;

- не соблюдение дистанции (1-1,5м) в общественных местах (в точках общественного питания, в транспорте, торговых центрах, базарах и др.);

- недооценка своего состояния, отсутствие настороженности, люди с признаками вирусных инфекций продолжают посещать общественные места;

- несоблюдение режима изоляции самими больными (бессимптомными формами), контактными, в результате регистрируются семейные очаги и контакт с заболевшими родственниками, коллегами и др.

Министерство здравоохранения и социального развития КР настоятельно просит соблюдать элементарные меры профилактики коронавирусной инфекции – это физическое дистанцирование, ношение масок, мытье рук мылом или использовать антисептики.