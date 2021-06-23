В Кыргызстане разработают новый Налоговый кодекс

В Кыргызстане до 1 октября 2021 года было поручено разработать новый Налоговый кодекс. Об этом стало известно во время встречи президента Садыра Жапарова с бизнес-сообществом, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В ходе встречи глава государства возмутился, что по данным налоговой службы, плановые проверки сокращаются, но были сообщения о росте внеплановых и внутренних проверок.

«Говорят, что такое большое количество проверок, проводимых налоговой службой, проводится по указанию и запросам следственных органов, что подтверждает — давление на бизнес не прекратилось», — отметил Садыр Жапаров.

В этой связи глава государства подчеркнул, что после тщательного анализа работы финансовой полиции с учетом большого количества жалоб пришли к выводу, что данный орган не оправдан, и решили его ликвидировать. Этот шаг стал одним из решающих по поддержке бизнеса. При этом до 1 октября 2021 года поручено разработать новый Налоговый кодекс, а также новый Закон о снижении тарифов на социальные пособия и внести его в Жогорку Кенеш.