В Кыргызстане овощи и фрукты подорожали на 16,4%
В июне текущего года, по сравнению с маем, цены на фрукты и овощи в целом по Кыргызстану повысились на 16,4 процента. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает Нацстатком.
По данным ведомства, овощи подорожали за этот период на 19,5 процента, фрукты - на 6,4 процента (за счет повышения цен на свежие фрукты - на 7,0 процента). При этом наибольшее подорожание отмечалось на морковь - в 1,6 раза, картофель - на 36,3 процента, абрикосы – в 2,2 раза и яблоки - на 15,4 процента.
В г.Бишкек розничные цены на картофель превысили среднереспубликанский показатель (58,44 сома за кг). На морковь наибольшее подорожание зафиксировано в Баткенской (77,40 сома за кг) и Нарынской (75,46 сома за кг) областях и в г. Бишкек (75,09 сома за кг).
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