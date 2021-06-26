Глава МИД КР и посол Нидерландов договорились о сотрудничестве в сфере образования

25 июня 2021 года министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев принял посла Королевства Нидерланды в Кыргызской Республике Андре Карстенса, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщили в МИД КР, Казакбаев поздравил Карстенса с официальным началом дипломатической миссии и отметил готовность МИД КР оказывать всяческое содействие в его деятельности.

Посол заверил, что с ответственностью подходит к задаче укрепления разнопланового сотрудничества между Кыргызстаном и Нидерландами, развитию плодотворных контактов в политике, торгово-экономической сфере, культурно-гуманитарной и других областях.

Отмечается, что в ходе встречи стороны затронули тему развития регионов. Министр обратился с инициативой обмена опытом между Кыргызской Республикой и Королевством Нидерланды в сфере сельского хозяйства, так как Кыргызстан заинтересован в нидерландской практике по внедрению передовых технологий в сфере агропромышленного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности и повышения экспортного потенциала Кыргызстана.

Стороны наметили курс на развитие сотрудничества в зеленой энергетике. Одним из приоритетных направлений реализации совместных проектов обозначена сфера охраны окружающей среды и сохранение биоразнообразия.

В ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования.

На осень 2021 года запланированы двусторонние политические консультации и нидерландская сторона была приглашена Министром принять участие в Первом экономическом форуме ЕС-ЦА.25 июня 2021 года министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев принял посла Королевства Нидерланды в Кыргызской Республике Андре Карстенса.

Как сообщили в МИД КР, Казакбаев поздравил Карстенса с официальным началом дипломатической миссии и отметил готовность МИД КР оказывать всяческое содействие в его деятельности.

Посол заверил, что с ответственностью подходит к задаче укрепления разнопланового сотрудничества между Кыргызстаном и Нидерландами, развитию плодотворных контактов в политике, торгово-экономической сфере, культурно-гуманитарной и других областях.

Отмечается, что в ходе встречи стороны затронули тему развития регионов. Министр обратился с инициативой обмена опытом между Кыргызской Республикой и Королевством Нидерланды в сфере сельского хозяйства, так как Кыргызстан заинтересован в нидерландской практике по внедрению передовых технологий в сфере агропромышленного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности и повышения экспортного потенциала Кыргызстана.

Стороны наметили курс на развитие сотрудничества в зеленой энергетике. Одним из приоритетных направлений реализации совместных проектов обозначена сфера охраны окружающей среды и сохранение биоразнообразия.

В ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования.

На осень 2021 года запланированы двусторонние политические консультации и нидерландская сторона была приглашена Министром принять участие в Первом экономическом форуме ЕС-ЦА.