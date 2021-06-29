Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон проводят встречу в формате тет-а-тет

Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 29 июня, проводят встречу в формате тет-а-тет в г. Душанбе, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба президента КР, в своей речи Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан придает важное значение официальному визиту в страну Садыра Жапарова и искренне заинтересован в созидательном развитии двустороннего сотрудничества между странами.

«Таджикистан и Кыргызстан конструктивно взаимодействуют на многосторонней основе, готовы обсудить с Вами состояние и перспективы всего комплекса наших взаимоотношений», — заявил он.

В свою очередь Садыр Жапаров выразил благодарность Эмомали Рахмону за приглашение посетить Таджикистан с официальным визитом.

Садыр Жапаров с сожалением отметил, что трагические события 28–30 апреля текущего года для народов двух стран стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби.

«Хочу особо отметить, что обе стороны впредь не должны допустить повторения вооруженного столкновения. Народы Кыргызстана и Таджикистана издревле являются братскими народами, кыргызы и таджики всегда поддерживали добрососедские, дружественные связи», — подчеркнул он.

Президент Кыргызстана выразил уверенность в том, что совместными усилиями стороны найдут пути решения пограничных вопросов.

Отметим, что после встречи тет-а-тет, лидеры стран продолжат переговоры в расширенном формате.