Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 969 новых случаев, 14 летальных исходов

На 27 июля 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 969 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в республиканском штабе.

По их данным,из них в Бишкеке – 611, в Оше – 6, в Чуйской области – 86, в Ошской области – 22, в Таласской области – 18, в Нарынской области – 20, в Иссык-Кульской области – 59, в Джалал-Абадской области – 88, в Баткенской области – 59.

Всего за весь период зарегистрировано всего 159 тыс. 89 случаев.

Показатель распространения, репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,8.

За сутки от коронавируса выздоровели 1 тыс. 616 пациентов: в Бишкеке – 1 тыс. 107, в Оше – 71, Чуйская область – 179, Ошская область – 47, Таласская область – 8, Нарынская область – 17, Иссык-Кульская область – 28, Джалал-Абадская область – 82, Баткенская область – 77.

Всего за весь период всего выздоровело 138 тыс. 316 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 14 летальных исходов: в Бишкеке - 8, в Чуйской области - 3, в Нарынской области - 1, в Иссык-Кульской области - 2.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 275 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 24 человек: в Бишкеке – 19, в Чуйской области – 1, в Иссык-Кульской области - 1, в Джалал-Абадской области – 3.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 6 тыс. 378 медработников, выздоровели – 5 тыс. 685.

На стационарном лечении находятся 3 тыс. 935 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 50 человека, 2 тыс. 558 – в средней тяжести, 988 - тяжелые, 201 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 13 тыс. 272 пациента.

Кроме того, за сутки проведено 4 тыс. 552 ПЦР-исследования.