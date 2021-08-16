В Кыргызстане цены на цемент выросли на 26,3 процента

Результаты ежемесячного мониторинга средних потребительских цен показали, что розничные цены на цемент в Кыргызстане в июле 2021 года в среднем по республике составили 357,6 сома ($4.22) за 50 килограммов, передает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ.

По сравнению с июлем предыдущего года они выросли на 26,3 процента. А цены на кирпич, соответственно, составили 7 тысяч 872 сома ($92.84) за 1 тысячу штук и выросли на 21,3 процента.

При этом максимальные розничные цены на цемент сложились в Кара-Балте ($4.83), Нарыне ($4.72) и в селе Чаек ($4.72), а минимальные цены на него зафиксированы в Джалал-Абаде и Узгене ($3.54), Ноокате ($3.77).

Розничные цены на кирпич превысили среднереспубликанский показатель в Токмаке ($156), Таласе ($141) и Исфане ($130), а минимальные цены на него наблюдались в Кара-Суу ($35.12), Кербене ($45.97) и Узгене ($69.57).

Наибольший рост цен на цемент по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в селе Покровка — на 43,5 процента, в Кара-Балте — на 41,3 процента и Оше — на 38,7 процента, а на кирпич в Исфане — в 1,6 раза, Кербене — на 44,5 процента и Кара-Балте — на 36,4 процента.