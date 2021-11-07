За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли 7 тыс. 752 человека

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 7 тыс. 752 человека, сообщают в Республиканском штабе, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По их данным, из них первой дозой вакцинировано 3 тыс. 850 человека, второй – 3 тыс. 902.

В свою очередь, всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 1 млн 12 тыс. 545 человек, второй дозой – 786 тыс. 210.