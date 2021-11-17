Цены на сахар в Кыргызстане повысились на 27%

Цены на сахар-песок на 16 ноября 2021 года в среднем по Кыргызстану составили 68,95 сома за кг и по сравнению с декабрем прошлого года повысились почти на 15 сомов, или на 27%. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает Нацстатком.

При этом максимальные розничные цены на сахар-песок за этот период сложились в городах Кара-Суу - 76,48 сома за кг, Ноокат - 75,00 сома за кг, Баткен и Ош - 73,72 сома за кг, а минимальные цены на него зафиксированы в городах Кербен - 65 сомов за кг, Каракол - 65,15 сома за кг и Токмок - 65,39 сома за кг.

В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем розничные цены на сахар-песок в республике повысились на 1,2 сома, или на 1,8 процента.

Наибольший рост цен на сахар-песок по сравнению с предыдущим месяцем текущего года зафиксирован в городах Кара-Суу - на 7,1 процента, Балыкчы и Баткен - на 4,5 процента.