Президенты Туркменистана и Кыргызстана выразили взаимную готовность к дальнейшему укреплению и углублению двустороннего сотрудничества

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 28 ноября, в рамках участия в 15-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в г. Ашхабад встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Лидеры стран обсудили актуальные направления кыргызско-туркменских двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Гурбангулы Бердымухамедов, тепло поприветствовав Садыра Жапарова, выразил благодарность за принятие его приглашения участвовать в юбилейном Саммите ОЭС в г. Ашхабад.

Он подчеркнул, что Организация является важной региональной структурой и отметил готовность туркменской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества со странами-членами ОЭС.

Садыр Жапаров поблагодарил лидера Туркменистана за теплый прием и приглашение, отметив, что это является хорошей возможностью для обсуждения текущего состояния совместного взаимодействия.

Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона придает важное значение углублению сотрудничества с Туркменистаном в торгово-экономической, энергетической и иных сферах.

Главы государств выразили взаимную готовность к дальнейшему укреплению и углублению двустороннего сотрудничества во благо народов Кыргызстана и Туркменистана.