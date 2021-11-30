В Кыргызстане инфляция на 19 ноября составила 12,01%

Складывающаяся динамика потребительских цен находится под влиянием различных немонетарных шоков. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает Национальный банк КР.

По данным финансового регулятора, в ноябре (на 19 число) 2021 года инфляция в годовом выражении составила 12,1 процента, с начала 2021 года цены выросли на 9,5 процента.

Отмечается, что основными факторами сложившегося роста потребительских цен в Кыргызской Республике являются устойчивый рост цен на мировых продовольственных рынках, повышение тарифов и регулируемых цен (повышение тарифов на общественный транспорт и электроэнергию), а также существенный рост цен на горюче-смазочные материалы, связанный с мировой тенденцией повышения цен на энергоресурсы.

«В условиях нарастающего инфляционного фона и растущих инфляционных ожиданий Национальный банк продолжил проводить ужесточение денежно-кредитных условий. На денежном рынке краткосрочные процентные ставки вслед за ключевой ставкой повышались и формировались в пределах процентного коридора», - говорится в сообщении.