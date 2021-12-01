Погранслужба Кыргызстана заявила о выстрелах со стороны Таджикистана на границе

Сегодня, 1 декабря, примерно в 21:15 в местности Дахма Баткенского района Баткенской области Кыргызстана вблизи условной линии госграницы неизвестные лица произвели 7-8 выстрелов со стороны Таджикистана. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как отмечается, предположительно, выстрелы были произведены из охотничьего ружья.

«С целью выяснения обстоятельств на место незамедлительно прибыли начальники пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана и договорились о проведении мероприятий по поиску лиц, причастных к стрельбе», - говорится в сообщении.

О произошедшем проинформированы правоохранительные органы и органы местной власти.

«Пограничный представитель КР по Баткенскому направлению полковник Кыялбек Толонбаев провел телефонные переговоры с пограничным представителем Республики Таджикистан по Согдийскому направлению, обсудив мероприятия по недопущению провокаций на государственной границе.

По состоянию на 22:30 обстановка на данном участке государственной границы характеризуется как стабильная, но с элементами напряженности», - отметили в Погранслужбе.